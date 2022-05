Novo caso suspeito de varíola dos macacos é registrado na Argentina

Ainda conforme o Ministério da Saúde, está sendo feito um acompanhamento clínico e avaliação epidemiológica de todas as pessoas que tiveram contato com o homem, mas, até o momento, não houve registro de quaisquer sintomas.

De acordo com a pasta, o paciente é um homem espanhol que está visitando o país. “O indivíduo apresenta lesões ulcerativas, sem outros sintomas associados”, diz o documento, especificando que o paciente chegou ao país em 25 de maio e seus sintomas começaram na sexta-feira. As amostras do caso já se encontram em laboratório para diagnóstico etiológico.

