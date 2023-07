Rainha do Folclore, Edilene Tavares, despenca de alegoria do Garantido; vídeo

Rainha do Folclore do Garantido, Edilene Tavares, despenca de alegoria pic.twitter.com/QAw0rXNDGn — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 1, 2023

Manaus/AM - A Rainha do Folclore, Edilene Tavares, passou um sufoco na noite desta sexta-feira (30), durante a apresentação do Boi-Bumbá Garantido no 56º Festival de Parintins, no Amazonas.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a Item 08 surge no Bumbódromo e em poucos segundos, ela é segurada apenas por cabos de aço após despencar de alegoria.

Apesar do susto, Edilene seguiu com a sua apresentação no Bumbá.