Garantido abre primeira noite do 56º Festival de Parintins

Manaus/AM - Com o tema "Garantido por toda vida", o Boi-Bumbá abriu, nesta sexta-feira (30), a primeira noite do 56º Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas.

Nesta primeira noite, o Garantido vai apresentar “A vida depende da vida”, falando sobre a urgência dos cuidados com a natureza e com as vidas humanas, celebrando lideranças contemporâneas na defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e dos direitos humanos.

No início da apresentação, o compositor Rafael Marupiara foi homenageado na arena do Bumbódromo. Ele morreu de Covid-19 durante a pandemia em 2021.

O Boi Caprichoso fechará a noite de apresentações.