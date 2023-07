Parintins: Garantido leva Cacique Raoni, um dos maiores líderes indígenas, ao Bumbódromo

Manaus/AM - Um dos maiores líderes indígenas, Cacique Raoni, roubou a cena ao participar do ritual do Pajé, Adriano Paquetá, do Boi-Bumbá Garantido durante a primeira noite do 'Boi do Povão' no 56º Festival de Parintins, nesta sexta-feira (30), no Amazonas.

Em um momento emocionante, o cacique Raoni, do povo Kaiapó, abençoou o cantor Sebastião Jr. na arena do Bumbódromo.

O Garantido apresentou o espetáculo “A vida depende da vida”, falando sobre a urgência dos cuidados com a natureza e com as vidas humanas, celebrando lideranças contemporâneas na defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e dos direitos humanos.