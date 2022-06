Polícia vai comparar material genético de irmão de indigenista com sangue encontrado em lancha

Testemunhas relataram que "Pelado" usou sua lancha para perseguir Bruno e Dom no leito do Rio Itaquaí. Ele está preso e teve a embarcação apreendida.

A perícia também solicitou material genético de parentes de Dom Philips, mas enfrenta dificuldades para obter amostras, pois a família vive na Inglaterra. Por este motivo, a perícia não irá aguardar a chegada de material da Inglaterra, e vai seguir com a investigação após a coleta do material genético dos familiares de Bruno Pereira.

Manaus/AM - A Polícia Civil vai coletar material genético do irmão do indigenista Bruno Araújo Pereira para comparar com vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como "Pelado". O irmão de Bruno vive em Pernambuco e as amostras serão enviadas para análise em Manaus.

