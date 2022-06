Ligação entre escavação e desaparecimento de jornalista e indigenista no Amazonas é descartada

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) descartou, neste sábado (11), a ligação entre a escavação encontrada às margens do rio Itaquaí ao desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira. O rastro fica no local em que o jornalista e o indigenista passaram antes de não serem mais vistos.

Os bombeiros informaram na última sexta-feira (10), que voluntários encontraram os sinais no local, que fica na área abaixo da "Comunidade Cachoeira", em Atalaia do Norte. "O relato que foi feito é que tem uma terra batida, como se tivesse cavado algo ali no local, enterrado alguma coisa. Vamos verificar a varredura lá no fundo para ver se encontramos algo”, disse o sargento tenente Geonivan Maciel.

As autoridades realizaram buscas na região informada. No início da investigação, eles suspeitaram que os vestígios poderiam indicar que uma embarcação havia sido arrastada pelo local. As marcas também levantaram a suspeita de que alguém teria tentado retirar o barro para afundar uma lancha, como forma de esconder possíveis provas. As suspeitas foram descartadas pelos bombeiros e as buscas por Dom e Bruno irão seguir.

Material humano - O Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, informou na noite da última sexta-feira (10) que foi encontrado um material orgânico aparentemente humano, durante as investigações das Forças Armadas no Vale do Javari. O material foi levado para análise pericial no Instituto Nacional de Criminalística da PF.

