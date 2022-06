Em Manaus, expectativa criada por consórcio pode autorizar tutela de urgência

Manaus/AM - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) contestou agravo de instrumento de Cnk Administradora de Consórcio que visou suspender tutela de urgência concedida a um consumidor que efetuou 3 contratos para participar em grupo de consórcio para aquisição de veículos. A decisão firma jurisprudência editada pelo desembargador João de Jesus Abdala Simões. O juiz de primeiro grau acolhera as alegações do autor por concluir que o consumidor teria sido levado a crer que bastaria a aprovação de sua ficha cadastral para que sua carta de crédito fosse contemplada e concedeu a tutela. Leia mais em Amazonas Direito.

