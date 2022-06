DPU pede participação de indígenas nas buscas por indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Manaus/AM - A Defensoria Pública da União (DPU) pediu a criação de um gabinete de crise para articulação dos atores governamentais envolvidos nas buscas pelo indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira e pelo jornalista britânico Dom Philips. A sala de situação deve ser instaurada em Atalaia do Norte (AM), que concentra os trabalhos de busca dos dois desaparecidos desde o último domingo (5).

A solicitação está em ofício encaminhado para a Polícia Federal nesta sexta-feira (10). A sala de situação, de acordo com a DPU, deve reunir os órgãos, no mínimo, uma vez por dia, com o objetivo de informar como foram as buscas e alinhar estratégias de atuação. Devem estar presentes:

- O Exército Brasileiro;

- A Marinha do Brasil;

- A Polícia Federal;

- O 8ª Batalhão da Polícia Militar de Tabatinga;

- O Batalhão Ambiental da Polícia Militar;

- A Polícia Civil de Tabatinga, o Corpo de Bombeiros;

- A Fundação Nacional do Índio (FUNAI);

- A Defesa Civil;

- A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Unijava).

A instituição também aponta como fundamental a presença de “no mínimo, um indígena da Equipe de Vigilância da UNIVAJA (EVU)”, em cada embarcação envolvida nas buscas, já que “os povos indígenas do Vale do Javari possuem um maior conhecimento empírico de toda a região, assim, é muito importante que acompanhem as buscas com as autoridades”.

