Inscrições para Projeto Atividade Física e Saúde seguem abertas na Ufam

Manaus/AM - Os interessados em iniciar as modalidades Funcional, Hidroginástica, Karatê e Natação, por meio do Projeto Atividade Física e Saúde, ligado à Divisão de Esporte, Lazer e Cultura (DELC), têm até a próxima semana para realizar as inscrições no site da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDe28Lf9fslRkZVIccJw3JSRqAmdZ7B04HDw1_KEtrXuFbwg/viewform.

Cada modalidade apresenta um calendário próprio e as atividades são voltadas para discentes, servidores-alunos e servidores. Na disponibilidade de vagas, será possível atender à comunidade em geral.

Confira os prazos para inscrição e previsão de início das atividades são:

- Funcional: prazo de inscrição até o dia 16/06/22 e início das atividades no dia 20/06/22.

- Hidroginástica: prazo de inscrição até o dia 12/06/22 e início das atividades no dia 15/06/22.

- Karatê: prazo de inscrição até o dia 16/06/22 e as atividades já iniciaram no dia 07/06/22.

- Natação: prazo de inscrição até o dia 12/06/22 e início das atividades no dia 15/06/22.

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vaga com a possibilidade de integrar a lista de espera. A confirmação e as informações complementares serão enviadas por e-mail.

Confira o quadro de horários das atividades: