Buracos, lama e poeira: Águas de Manaus acumula reclamações por obras mal feitas

Por Portal Do Holanda

26/08/2025 13h35 — em
Amazonas



 

 

Manaus/AM - Urbano Barbosa, de 86 anos, enfrenta dias de transtorno e risco diário em frente à sua casa no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, devido a um lamaçal deixado por obras mal executadas pela concessionária Águas de Manaus. Em vídeo enviado à redação, ele mostra a dificuldade de transitar e o perigo para pedestres e veículos: "O carro praticamente está só um bolão de barro", reclama.

Segundo Barbosa, mesmo após a manutenção realizada pela empresa, nada foi resolvido. "Eles vieram fazer manutenção, mas parece que não resolveram nada", denuncia, mostrando o descaso da concessionária, que deixa ruas intransitáveis e expõe moradores a acidentes, especialmente os idosos.

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

O problema se agrava com vazamentos persistentes e a ausência de asfaltamento após a conclusão das obras. "O senhor está vendo como está o aguaceiro aqui, a água escorrendo e ninguém vem providenciar nada. Aqui a gente está desprezado por todos os funcionários da Águas de Manaus. Agora percebo que eles fizeram um serviço, mas, como estão fazendo em quase toda a cidade, não completam com o asfalto", disse.

"Eles não tão completando com o asfalto. Isso aqui tá assim há mais ou menos uns 15 dias", completou o idoso, evidenciando a incompetência da Águas de Manaus em concluir os serviços de forma adequada.

 

 

As críticas não param por aí. Na área do Jorge Teixeira I, diversas ruas ainda permanecem sem asfaltamento. Em um vídeo feito pela reportagem, é possível ver uma via completamente 'repicada', cheia de buracos provocados pela concessionária. Essas irregularidades colocam em risco a vida de motoristas e motociclistas, além de gerar sujeira e transtornos constantes para os moradores da região. 

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

 

