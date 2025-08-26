Buracos, lama e poeira: Águas de Manaus acumula reclamações por obras mal feitas





Morador relata prejuízos causados pela Águas de Manaus após deixarem buracos nas ruas pic.twitter.com/AzHJp2d36k — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 26, 2025

Manaus/AM - Urbano Barbosa, de 86 anos, enfrenta dias de transtorno e risco diário em frente à sua casa no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, devido a um lamaçal deixado por obras mal executadas pela concessionária Águas de Manaus. Em vídeo enviado à redação, ele mostra a dificuldade de transitar e o perigo para pedestres e veículos: "O carro praticamente está só um bolão de barro", reclama.

Segundo Barbosa, mesmo após a manutenção realizada pela empresa, nada foi resolvido. "Eles vieram fazer manutenção, mas parece que não resolveram nada", denuncia, mostrando o descaso da concessionária, que deixa ruas intransitáveis e expõe moradores a acidentes, especialmente os idosos.

O problema se agrava com vazamentos persistentes e a ausência de asfaltamento após a conclusão das obras. "O senhor está vendo como está o aguaceiro aqui, a água escorrendo e ninguém vem providenciar nada. Aqui a gente está desprezado por todos os funcionários da Águas de Manaus. Agora percebo que eles fizeram um serviço, mas, como estão fazendo em quase toda a cidade, não completam com o asfalto", disse.

"Eles não tão completando com o asfalto. Isso aqui tá assim há mais ou menos uns 15 dias", completou o idoso, evidenciando a incompetência da Águas de Manaus em concluir os serviços de forma adequada.

Vídeo mostra buracos deixados pela Águas de Manaus após serviço mal executado pic.twitter.com/0gMxKNtZ0X — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 26, 2025

As críticas não param por aí. Na área do Jorge Teixeira I, diversas ruas ainda permanecem sem asfaltamento. Em um vídeo feito pela reportagem, é possível ver uma via completamente 'repicada', cheia de buracos provocados pela concessionária. Essas irregularidades colocam em risco a vida de motoristas e motociclistas, além de gerar sujeira e transtornos constantes para os moradores da região.

