‘Pimpolho’ é preso suspeito de arrancar cabeça de homem e queimar corpo em Manaus

Manaus/AM - Ricardo Junio Guimarães Fonseca, vulgo "Pimpolho", foi preso nesta segunda-feira (4), suspeito de participar da morte de José Carlos Leocádio Gama, 31, conhecido como “Rei do Brega”. A vítima foi decapitada e teve o corpo carbonizado no dia 23 de novembro.

José Carlos havia desaparecido no dia 16 de novembro e dias depois partes do corpo foram encontradas no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste.

No dia 27 do mesmo mês, Adriano Silva Valente, o “Papaizinho”, e Paulo Urbano Encarnação, vulgo “Barnabé”, foram presos. Inclusive, Paulo foi preso no bairro Grande Vitória, próximo onde a cabeça e os braços foram achados.

Já dia 28 do mesmo mês, a cabeça e os braços foram localizados em uma área de mata no bairro Grande Vitória. Nesse mesmo dia, Kelly Terco Barbosa, 37, foi presa no município de Terra Santa, no Pará.

Segundo a Polícia Civil, Kelly teria marcado um encontro com José em um bar, onde foi sequestrado por Ricardo, Paulo, Adriano e Marcelo, vulgo “Neguinho”.

José Carlos foi morto com golpes de enxada, teve a cabeça e os braços desmembrados e foi carbonizado.

Marcelo segue sendo procurado pela polícia. Quem tiver informações sobre o paradeiro pode entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).