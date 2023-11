"Morreu porque acharam que ele era X9", diz polícia sobre homem decapitado em Manaus

Manaus/AM - Um homem, identificado como Paulo Barnabé, foi preso na manhã de hoje (28), suspeito de participar do assassinato de José Carlos Leocádio Gama, ocorrido em outubro deste ano, na zona leste.

O homem foi decapitado e teve os braços decepados. Parte do corpo foi encontrado no dia 23 de outubro, no bairro Gilberto Mestrinho, e a cabeça e os braços foram achados hoje, em uma área de mata no bairro Grande Vitória, bem perto da casa de Barnabé.

Segundo a polícia, as investigações apontam que José Carlos foi assassinado porque traficantes da área acreditavam que ele era um informante da polícia.

Por conta disso, ele teve a morte ordenada e executada por Kelly Terco Barbosa Ferreira, Paulo Barnabé, “Marcelo Neguinho” e Ricardo Júnior Guimarães Fonseca, o “Pimpolho”.

Conforme a delegada Débora Barreiros, no dia do crime, a vítima foi atraída por Kelly para uma armadilha. “Ela seria uma pessoa que teria sido responsável por atrair a vítima até esse bar, uma vez que alguns traficantes da área estavam acreditando que ele era um x-9, que ele estaria dando, entre aspas, um bizu para a polícia”. A Kelly, então, foi responsável por sair com essa vítima e dentro desse bar estavam mais três pessoas que eram o Paulo, o Marcelo e o Ricardo”.

A delegada conta que após o encontro, a vítima foi sequestrada, levada para uma área de mata e decapitada. Como ela tinha tatuagens nos braços que poderiam ajudar a identificá-la, os criminosos decidiram decepar os membros e levar para outro terreno, no bairro Grande Vitória.

Lá, eles queimaram os braços e a cabeça e em seguida enterraram os restos. Durante as investigações, a polícia prendeu uma pessoa ligada ao grupo que entregou detalhes do crime e a identidade dos suspeitos.

Na manhã de hoje, um deles, Paulo Barnabé foi preso, mas segundo a polícia, ele nega o crime. “Um dos suspeitos que foi preso primeiramente, ele detalha a participação do Barnabé como sendo a pessoa que teria cortado os membros da vítima e teria ateado o corpo. O Barnabé por sua vez já coloca a culpa nessas outras pessoas”, explica.

A polícia pede ajuda para encontrar Kelly, Ricardo e Marcelo, denúncias e informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas anonimamente para o número 181, da Polícia Civil.

“Essas três pessoas que estão sendo procuradas vai ser determinante para a gente conseguir ver exatamente qual é a participação, se teve algum pagamento nesse crime. Mas, o que a gente sabe é que a vítima foi atraída na hora da morte porque ela seguiu um X9”, ressalta.