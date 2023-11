Suspeita de participar da morte de homem que teve a cabeça arrancada é presa em Manaus

Manaus/AM - Kelly Terco Barbosa Ferreira, a mulher suspeita de participar do assassinato e esquartejamento de José Carlos Leocádio Gama, foi presa nessa terça-feira (28).

A vítima foi torturada e morta por ser suspeita de passar informações para a polícia sobre o tráfico no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste.

A imagem de Kelly havia sido divulgada pela manhã, durante uma coletiva de imprensa da polícia, e horas depois, os investigadores receberam informações do esconderijo dela.

Segundo a delegada Débora Barreiros, Kelly foi a responsável por atrair a vítima para os executores no dia do crime, em 16 de outubro deste ano. Para isso, ela marcou um encontro com José e o levou para um bar.

Na saída, o homem foi abordado e sequestrado por Paulo Urbano Encarnação, o “Barnabé”, Adriano Valente, o “Papaizinho”, Ricardo Junior Guimarães Fonseca, o “Pimpolho”, e Marcelo, mais conhecido como “Neguinho”.

O grupo torturou e matou o homem a golpes de enxada, em seguida arrancou a cabeça e os braços da vítima e ateou fogo. As partes foram jogadas em dois bairros diferentes da zona leste, no Gilberto Mestrinho e no Grande Viória. A cabeça e os braços só foram encontrados nessa terça-feira.

Adriano foi preso uma semana após o crime, Paulo foi preso na manhã de ontem e Kelly foi localizada no fim da tarde. Ricardo e Marcelo Neguinho seguem sendo procurados.