Mulher presa por armar emboscada contra homem esquartejado em Manaus fugiu para o Pará

José Leocádio desapareceu no dia 16 de outubro e foi encontrada esquartejada, uma semana depois no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

Manaus/AM - Kelly Terco Barbosa, 37, presa por envolvimento na morte de José Carlos Leocádio Gama, 31, conhecido como “Rei do Brega”, havia fugido para o estado do Pará. Ela foi presa no município de Terra Santa, na tarde dessa terça-feira (28), após ter a imagem divulgada pela polícia do Amazonas.

