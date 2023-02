MP diz que PMs da Rocam esqueceram balaclavas nas vítimas da chacina na AM-010

Manaus/AM - Os 16 policiais militares da Rocam presos por suposto envolvimento na chacina que culminou com a morte de quatro jovens em um ramal na AM-010, se articularam para tentar apagar possíveis rastro, mas acabaram esquencendo de tirar balaclavas das cabeças das vítimas.

“Obviamente as vítimas não se vestiram de balaclavas porque preferiram morrer daquela forma, mas alguém colocou as balaclavas nelas. E provavelmente esqueceram de tirar, porque poderiam ter usado, matado e depois dava para tirar, mas ficou”, ressalta o procurador do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Armando Gurgel.

Ele afirmou que o equipamento é de uso comum dos policiais para a própria segurança deles e foi colocado propositalmente na cabeça dos jovens antes de eles serem executados.

Gurgel também detalhou durante coletiva que todos os investigados pertencem a quatro equipes diferentes e foram se envolvendo gradativamente na chacina conforme ia sendo acionados por outros colegas, como explica o procurador Armando Gurgel.

“A análise que a gente faz é que houve um direcionamento na abordagem, que foi realizada inicialmente por suas viaturas e houve um percurso inicial (...) As viaturas foram se envolvendo no decorrer da situação, não foi algo que desde a abordagem aconteceu rápido. Houve o sucessivo de outras viaturas e depois a atuação, na nossa visão, a tentativa de desvincular as viaturas da ocorrência policial”.

O procurador também esclareceu que as espingardas usadas pelos policiais também foram apreendidas e devem passar por perícia para ajudar a elucidar o caso.

