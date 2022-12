Militares da Rocam confessam abordagem, mas negam envolvimento em chacina na AM-010

Manaus/AM - Os policiais militares do Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) afastados por suspeita de envolvimento na morte de 4 pessoas confessaram que realizaram abordagem ao carro que as vítimas estavam, mas negaram envolvimento na chacina. Os corpos de dois homens e duas mulheres foram encontrados dentro de um veículo modelo Ônix, nesta quarta-feira (21), no ramal Água Branca, quilômetro 32, da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.