Policiais são afastados por suspeita de envolvimento em chacina na AM-010

Manaus/AM - A Polícia Militar (PM) vai investigar o envolvimento de oito militares do Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) por suspeita de envolvimento na chacina de quatro pessoas identificadas como os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, de 33 e 31 anos, e o casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 29 e 22 anos. O crime correu nesta quarta-feira (21) no ramal Água Branca, quilômetro 32, da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.

Em nota, a PM informou que os policiais já foram "afastados de suas funções até que se concluam as investigações". A decisão ocorreu depois que vídeos circularam nas redes sociais e mostram o momento em que o grupo é abordado pelos policiais da Rocam. As vítimas foram encontadas amarradas, vendadas e foram mortas com tiros de pistolas e de espingarda calibre 12.

Os corpos estavam dentro um carro modelo Onix de cor branca e placa QZO-3B24.

Confira a nota da PM na íntegra;

Após tomar conhecimento das imagens da abordagem da Rocam que circulam na internet, o Comando da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) determinou à Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) a imediata instauração de um procedimento investigatório para apuração dos fatos.



Para efeitos de plena transparência, os policiais foram afastados de suas funções até que se concluam as investigações.