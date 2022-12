Chacina: Polícia encontra quarto corpo dentro de porta-malas de carro na AM-010

Manaus/AM – A Polícia Civil encontrou uma quarta vítima dentro do porta-malas do carro onde um homem e duas mulheres foram achados vendados e mortos na manhã desta quarta-feira (21) no Ramal Água Branca, na AM-010. De triplo homicídio o crime se configura agora como chacina.

Segundo a polícia, todas as vítimas foram executadas a tiros e ainda não foram identificadas. Elas estavam em um veículo Ônix de placa QZ03B24.

Conforme as informações repassadas pelos peritos, as mulheres têm entre 25 e 30 anos e os homens aparentam ter entre 30 e 35 anos. Todos estavam com balaclavas na cabeça.

Os corpos foram removidos para a sede do IML e aguardam reconhecimento. A motivação e a autoria do crime estão sob investigação.