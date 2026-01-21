Droga avaliada em R$ 1 milhão é encontrada escondida em freezers em Manaus





Manaus/AM - Uma ação conjunta do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) do Amazonas e da Receita Federal resultou na apreensão de cerca de 50 quilos de drogas escondidas em freezers, em Manaus. A operação contou ainda com apoio operacional da Polícia Civil do Pará e teve como alvo uma carga que seria enviada para aquele estado.

Segundo o delegado Rodrigo Torres, a investigação começou após informações apontarem a existência de entorpecentes camuflados em equipamentos de refrigeração dentro de uma transportadora. “Após termos informações de que em uma determinada transportadora existia freezer contendo drogas que seriam destinadas ao estado do Pará, fomos até o local e realizamos a abordagem”, afirmou.

Durante a fiscalização, cães farejadores da Receita Federal indicaram a presença de drogas nos equipamentos. “Os cães apontaram que existia droga no freezer. No momento em que abrimos a tampa superior, já encontramos tabletes de maconha e skunk”, explicou o delegado. Todo o material foi encaminhado à Delegacia-Geral para uma análise mais detalhada.

Após a abertura completa dos equipamentos, os agentes encontraram 44 tabletes de skunk, totalizando aproximadamente 50 quilos da droga. De acordo com a polícia, o prejuízo estimado ao crime organizado é de cerca de R$ 1 milhão. “A droga estava toda camuflada nas laterais dos dois refrigeradores, o que demonstra um método sofisticado para tentar despistar a fiscalização”, destacou Torres.

As investigações seguem para identificar quem receberia o entorpecente no Pará. Segundo o delegado, as empresas de logística utilizadas no transporte não tinham conhecimento do crime. “Eles utilizavam empresas de fachada para comprar os objetos onde a droga era camuflada e terceirizavam o transporte. As empresas de logística não têm envolvimento; os traficantes deixam a droga escondida e o transporte é feito sem que haja conhecimento do conteúdo”, concluiu.