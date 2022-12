Imagem mostra viaturas da Rocam conduzindo carro de vítimas de chacina rumo a AM-010

Manaus/AM – Uma imagem de uma câmera de segurança que foi divulgada na noite deste sábado (24), mostra o momento em que duas viaturas da Rocam conduzem o carro onde estavam Valéria Luciana Pacheco da Silva, 22, e Alexandre Melo, 29, e os irmãos Lilian Daiane Máximo Gemaque e Diego Máximo Gemaque, rumo a rodovia AM-010, onde as vítimas foram achadas mortas.

Na foto é possível ver que uma viatura vai à frente do carro das vítimas, que supostamente estava sendo dirigido por um PM, enquanto outra vem logo atrás.

Eles fazem o percurso Avenida das Torres em direção à estrada e essa é a última vez em que o veículo é visto antes de ser encontrado no Ramal Águas Brancas com as vítimas da chacina crivadas de bala dentro.

A priori, as imagens contradizem o depoimento dos policiais presos, que afirmaram que abordaram sim as vítimas no bairro Lírio do Vale 1, na zona oeste, mas depois as liberaram no próprio local.