Cinco dos 12 policiais presos pela chacina na AM-010 respondem a processos na Justiça

Manaus/AM - Cinco dos 12 policiais militares do Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) presos suspeitos de envolvimento na chacina na AM-010 respondem a processos cíveis e criminais na Vara de Auditoria Militar, segundo consta no site do Tribunal de Justiça do Estado (TJAM).

Entre eles estão o 3⁰ Sargento Jonan Costa de Sena e o Cabo Maykon Horara. Eles são réus em Crimes de Tortura e também respondem a uma ação cível por improbidade administrativa.

Em outro processo, o Cabo José Vandro Carioca é acusado por homicídio qualificado, ocorrido no 31⁰ Distrito Integrado de Policia (DIP) do município de Iranduba.

Já o Cabo Stanrley Ferreira Cavalcante responde a uma ação penal de perda de função pública e o Cabo Tharle Coelho Mendes é acusado de cometer 'Crimes Militares'. Detalhes sobre os processos não estão disponíveis no site do TJAM porque correm sob segredo de justiça.

A Justiça do Amazonas manteve a prisão temporária dos 12 policiais da Rocam após audiência de custódia, realizada neste domingo (25). Eles são suspeitos pela morte dos irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, que tinham 33 e 31 anos, e do casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Luciana Pacheco da Silva, que tinham de 29 e 22 anos.

Os corpos das vítimas foram encontrados, na quarta-feira (21), dentro de um carro Ônix, no ramal Águas Claras, na AM-010.