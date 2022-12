Filho e nora de sargento da PM estão entre as vítimas de chacina na AM-010

Manaus/AM- O casal Alexandre do Nascimento Melo, de 29 anos, e Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 22 anos, mortos em uma chacina na AM-010, são o filho e a nora do sargento da Polícia Militar, Alessandro Melo.

Os suspeitos do crime, também são policiais que atuam pela Rocam. No total são oito supostos envolvidos que foram afastados das funções após terem sido flagrados em vídeos abordando e revistando as vítimas em um bairro de Manaus, horas antes delas aparecerem mortas em um carro no Ramal Água Branca.

Na noite dessa quarta-feira (22), o sargento esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para cobrar celeridade e justiça pela chacina que vitimou o filho e a nora.

Alessandro disse que quer explicações sobre o que aconteceu com o casal e com os irmãos Lilian Daiane Máximo Gemaque e Diego Máximo Gemaque, que estavam com seu filho e também foram assassinados na ocasião.

Ele contou que se surpreendeu quando soube que a chacina pode ter sido cometida por colegas de farda e garantiu que vai acompanhar de perto as investigações e irá cobrar que todos os procedimentos sejam aplicados.

O sargento ainda revelou que Alexandre e Valéria deixam um bebê de 11 meses.