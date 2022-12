Casal morto em chacina na AM-010 deixa filho de 11 meses; amigos e familiares estão revoltados

Manaus/AM – Familiares e amigos de Valéria Luciana Pacheco da Silva, 22, e Alexandre Melo, 29, vítima da chacina na AM-010, nesta quarta-feira, ficaram revoltados com o crime. Segundo eles, Valéria e o marido levavam uma vida pacata no bairro Lírio do Vale 2, onde moravam e não tinham qualquer envolvimento com a criminalidade.

Os dois deixam um bebê de apenas 11 meses e Alexandre, que é filho do sargento da PM Alessandro Melo, trabalhava como motorista de aplicativo em um carro alugado. Foi neste mesmo veículo, que eles e mais dois amigos, os irmãos Lilian Daiane Máximo Gemaque e Diego Máximo Gemaque, foram executados com vários tiros no ramal Água Branca, na AM-010.

As investigações sobre o caso ainda estão em andamento, mas uma das linhas apuradas pela Polícia Civil é a da possível participação de oito policiais da Rocam na chacina.

Eles aparecem em vídeos abordando as vítimas em uma rua. Esta foi a última vez em que os quatro foram vistos com vida.

Os PMs negam o crime e dizem que liberaram o grupo logo depois da revista, contudo, a corporação decidiu afastar os agentes enquanto o caso é apurado. As vítimas estão sendo veladas nesta quinta-feira (22).