Justiça define datas de audiência de PMs envolvidos na Chacina da AM-010

Manaus/AM - A audiência de instrução e julgamento dos 16 Policiais Militares acusados de envolvimento no assassinato de Alexandre do Nascimento Melo, Valéria Pacheco da Silva, Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Gemaque, foi definida pela juíza Juline Rossendy Rosa Neres, nesta segunda-feira (08), para o dia 27 a 30 de junho deste ano, às 08h30, em Manaus.

Na decisão, a magistrada informou que para a audiência "serão inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes, serão qualificados e interrogados os réus, bem como serão realizadas as demais diligências necessárias".

Além disso, a juíza da 2ª Vara do Tribunal do Júri negou a soltura dos militares após a defesa alegar ausência de individualização das condutas e que que não há provas suficientes que evidenciem a relação dos acusados com o crime, no entanto, na decisão a magistrada afirmou que a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) possui "provas documentais suficientes que dão contada materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria dos crimes, não sendo possível afirmar que a denúncia se sustenta apenas na vontade de acusar e punir".

O crime ocorreu no dia 21 de dezembro, no ramal Água Branca, quilômetro 32, da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. As vítimas foram encontradas com marcas de tortura e tiros pelo corpo.