Júri popular de 14 policiais segue sem data após 1 ano da chacina na AM-010

Relembre o caso - Os policiais militares foram acusados de envolvimento na chacina que matou os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Máximo Gemaque, que tinham 33 e 31 anos, e o casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Luciana Pacheco da Silva, que tinham de 29 e 22 anos. As vítimas foram encontradas mortas dentro de um carro no dia 22 de dezembro de 2022, no Ramal Água Branca, na AM-010.

Em novembro, o juiz Lucas Couto Bezerra, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou a soltura dos militares. Conforme a decisão, o magistrado também determinou que os PMs fossem afastados dos cargos e não recebessem os salários.

