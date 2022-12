PMs suspeitos de chacina na AM-010 prestam novos depoimentos em Manaus

Doze miltares estão presos por suspeitas nas mortes do casal Alexandre do Nascimento Melo, 29 anos, Valéria Luciana Pacheco da Silva, 22 anos, e dos irmãos Diego Maximo Gemaque, 33 anos, e Lilian Daiane Maximo Gemaque, 31 anos. Os corpos das vítimas foram encontradas com marcas de tiros e sinais de agressões, dentro de um carro, na quarta-feira (21), na rodovia AM-010, no Amazonas.

