Pai de vítima de chacina desabafa e acusa policiais militares

Manaus/AM - O sargento da Polícia Militar, Alessandro Melo, pai de Alexandre Melo, de 29 anos, morto na chacina na segunda-feira (20), no ramal Água Branca, na AM-010, contou ao Portal do Holanda os detalhes sobre como recebeu a notícia da morte brutal do filho.

Alessandro disse que soube que o filho estava acompanhado da esposa, Valéria Luciana Pacheco da Silva, de 22 anos, e com Lilian Daiane Máximo Gemaque e Diego Máximo Gemaque, em uma lanchonete de um amigo em comum, por volta das 22h do domingo (19). Alexandre teria saído do estabelecimento dizendo que iria deixar os amigos em suas residências e depois iria para casa descansar com a companheira.

Alessandro contou que tinha costume de mandar mensagem ao filho todas as manhãs para saber como este estava, e que achou estranho que Alexandre não tivesse respondido na segunda-feira. Por volta das 10h, um familiar teria ligado e questionado sobre o sumiço de Alexandre, que geralmente acordava cedo para trabalhar como motorista de transporte por aplicativo e como técnico de celular.

Logo depois, Alessandro teve a notícia que militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), haviam abordado o filho dele, e mesmo não encontrando nada de ilícito no carro, um dos PM's assumiu a direção do carro e e saiu junto com as vítimas, seguidos por militares em duas viaturas, da rua 21, do bairro Lírio do Vale, onde as vítimas foram vistas com vida pela última vez.

Alessandro disse que não julgaria os colegas de farda e iria na delegacia saber o que realmente havia acontecido, mas enquanto se aprontava, recebeu uma nova ligação informando que o filho estava morto. Ele então foi até o Instituto Médico Legal (IML) para fazer o reconhecimento do corpo, momento em que viu as imagens da abordagem e não teve dúvidas de seria a autoria da chacina.

“Reconheci o corpo, todo baleado, deformado, o dele e o da minha nora que pegou vários tiros na cara, foram esfaqueados no rosto. Meu filho estava sem os olhos, porque o atingiram com tiro de 12”, detalhou o pai de Alexandre.

Ele disse ainda que viu os corpos dos irmãos Diego e Lilian; a mulher grávida estava com rosto crivado de balas, e Diego, que estava no porta-malas do veículo, havia levado um tiro e apresentava sinais de asfixia.

“Eu imagino a cena do meu filho pedindo pelo amor de Deus, pedindo para que pelo menos deixassem a mulher dele viver por causa do filho deles”, falou o pai, emocionado.

Alessandro acredita que Diego pode ter sido assassinado primeiro por asfixia, e devido aos outros três estarem como testemunhas, foram mortos também.

Sonhos destruídos

O pai disse que um dos sonhos de Alexandre era ter a casa própria. Ele relatou que criou o filho sozinho desde que Alexandre tinha apenas 1 ano e 7 meses, e que por isso, a vítima trabalhava muito para poder dar o melhor para sua esposa, Luciana, e seu bebê, de 11 meses.

Motoristas de aplicativo também relataram sobre o profissionalismo de Alexandre, e afirmaram estarem espantados pela forma com que a vítima foi executada.

Justiça

“O dinheiro que eu estava reservando para ajudá-lo com os sonhos, tive agora que usar para comprar caixão, pagar funerária, isso é lamentável”, desabafou Alessandro.

O PM, que tem 25 anos de carreira, disse que almeja por Justiça e questiona sobre a atitude tomada pelos colegas de farda: "Disseram que encontraram meu filho com o carro cheio de drogas, cheio de armas. E aí, o que aconteceu com esse material? Porque não levaram pra delegacia?”.

Ele também disse que irá acompanhar de perto todo o processo, pedir celeridade nas investigações e destacou que vai cobrar justiça pelas vítimas