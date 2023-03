Chacina AM-010: Justiça acata denúncia do MP e 16 PMs viram réus

Manaus/AM - Os 16 Policiais Militares viraram réus por envolvimento na chacina da AM-010 que deixou 4 mortos, sendo Alexandre do Nascimento Melo, Valéria Pacheco da Silva, Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Gemaque, por volta das 3h do dia 21 de dezembro do ano passado.

A denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM) foi aceita pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri Popular, Fábio Lopes Alfaia, contra o Tenente Thiago da Silva Almeida, os Cabos Raphaela Batista da Silva; Andresson Junio dos Santos Pimentel; José Vandro Carioca Franco; Tharle Coelho Mendes; Diego Bentes Bruce; Stanrley Ferreira Cavalcante; Maykon Horara Feitoza Monteiro, além dos Soldados Marcos Miller Jordão dos Santos; Dionathan Sarailton de Oliveira Costa; Weverton Lucas de Oliveira e os Sargentos Raimundo Nonato do Nascimento Torquato; Charly Mota Fernandes; Charlys Mayzanyel da Ressurreição; Jonan Costa de Sena e também Anderson Ferreira de Sousa do Batalhão da Polícia de Trânsito.