Carro de PM foi usado para escoltar e fugir de chacina na AM-010

Manaus/AM - O carro do Soldado da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Weverton Lucas de Oliveira, foi usado para escoltar e dar fuga da Chacina da AM-010, é o que aponta a denúncia contra os 16 policiais militares acusados de envolvimento no crime ocorrido no dia 21 de dezembro do ano passado, no KM 32, Ramal Água Branca, zona rural de Manaus.

O documento, assinado nesta terça-feira (21), pelo Juiz de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri, Fábio Lopes de Alfaia, relata que o "veículo Palio Preto de propriedade do policial Weverton Lucas, que serviu de escolta e fuga do local do crime", no assassinato do casal Alexandre do Nascimento Melo, Valéria Pacheco da Silva e dos irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Gemaque.

No dia do crime, o policial Weverton estaria na viatura VTR-9213 com o Sargento Charly Mota Fernandes, com o Soldado Dionathan Sarailton de Oliveira e o Cabo Maykon Horara Feitosa.

Os militares devem responder por homicídio qualificado que ocorre por traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, "qualificados nos autos e dados como incursos nas penas do art. 121, § 2º,IV " quatro vezes" em concurso material e de agentes,nos termos do artigo 69 e 29 todos do Código Penal", diz trecho da denúncia.

Confira abaixo o documento na íntegra;