Brasileiros ficam de fora da lista para deixar a Faixa de Gaza

Mais uma vez, o grupo de brasileiros ficou de fora da relação de estrangeiros autorizados a deixar Gaza neste sábado (4). A lista divulgada pelas autoridades palestinas tem 599 estrangeiros.

Esta é a quarta lista com autorizações para a saída de Gaza de civis de outras nacionalidades. As permissões são resultado de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e o Hamas.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os 34 brasileiros, que estão em Gaza aguardando autorização para ir ao Egito, deverão cruzar a fronteira até a próxima quarta-feira (8).

A veículos da imprensa brasileira, o chanceler disse que tem conversado por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e obteve dele essa garantia.

O grupo de brasileiros está abrigado nas cidades de Khan Younes e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate está de prontidão e prevê auxílio desde a saída da Faixa de Gaza até o embarque no Aeroporto do Cairo.

Agência Brasil