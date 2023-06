Chacina na AM-010: PMs envolvidos em mortes e testemunhas serão ouvidos em audiência

A Justiça marcou os depoimentos dos PMs envolvidos na Chacina da AM-010 e das testemunhas para o próximo dia 27 de junho, em audiência de instrução. Serão quatro dias de oitivas de testemunhas e réus no Fórum Ministro Henoch Reis.

O crime ocorreu no dia 21 de dezembro, no ramal Água Branca, quilômetro 32, da rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. Os policiais da Rocam são acusados das mortes do casal Alexandre do Nascimento Melo e Valéria Pacheco da Silva, e os irmãos Diego Máximo Gemaque e Lilian Daiane Gemaque.

As vítimas foram encontradas vendadas com balaclavas e algemadas dentro de um carro modelo Onix. Todos foram executados com tiros de calibre 12 e 380.