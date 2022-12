Filho de Sargento da PM morto em chacina é enterrado em Manaus

Manaus/AM - O corpo de Alexandre do Nascimento Melo, de 29 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (22), no cemitério São João Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. Ele é filho do Sargento da Polícia Militar do Amazonas, Alessandro da Silva, e foi encontrado morto com a esposa, Valéria Luciana, e dos irmãos Diego Máximo Gemaque, 33, e Lilian Daiane Máximo Gemaque, 31, na quarta-feira (21), dentro de um carro, no ramal Água Branca, quilômetro 32, da rodovia AM-010.

As informações sobre o enterro das outras vítimas não foram divulgadas.

Oito policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) foram afastados de suas funções por suspeita de envolvimento no chacina.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga as mortes.