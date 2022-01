'Faltou a gente comunicar melhor', diz Amazonas Energia após protestos sobre medidores

Manaus/AM - O diretor técnico do interior da Amazonas Energia, Radyr Gomes, afirmou que vai dar início a uma reavaliação do processo de instalação do novo sistema de medição de energia, após o mesmo ser alvo de protestos de moradores em Manaus.

O representante da concessionária acredita que a falta de comunicação com a população sobre a instalação desse novo sistema foi o que gerou os protestos, e disse que acatou a decisão judicial e irá também solicitar uma auditoria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

"Faltou a gente comunicar melhor com a comunidade como um todo, com o líder comunitário, explicar melhor o projeto. Essa manifestação que a população está fazendo, eu peço calma de todo mundo", afirmou.

"Decisão judicial se cumpre. Vamos cumprir o que está sendo decidido pela Justiça até que a gente trabalhe uma outra situação. Decisão está sendo cumprida a partir de agora e, enquanto isso, a gente vai avaliando o projeto, comunicando melhor com a comunidade, para que a gente possa retomar em um momento oportuno, após a auditoria com a Aneel, com todos os cuidados que a gente tem que ter”, completou Gomes.

A decisão judicial da 3ª Vara Cível aconteceu ainda na sexta-feira, 21, atendendo à ação popular ingressada pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) contra a companhia.

Na decisão, o juiz Manoel Amaro de Lima suspendeu os serviços de instalação do novo sistema e determinou a suspensão da cobrança das medições já efetuadas pelo novo sistema em funcionamento nos bairros Cidade Nova, Colônia Santo Antônio, Nova Cidade, Parque Dez, Riacho Doce e da União. O juiz estabeleceu multa de R$ 300 mil caso a companhia não cumpra as medidas.