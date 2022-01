Moradores protestam pelo 3º dia contra a Amazonas Energia

Manaus/AM – Pelo terceiro dia consecutivo moradores do bairro Cidade Nova, na zona norte, fizeram um protesto contra a Amazonas Energia, nesta sexta-feira (21), para reivindicar a instalação do novo Sistema de Medição, que segundos os manifestantes, tem aumentado o valor da energia nas residências. No primeiro dia os moradores impediram os prestadores de serviço da empresa de instalar o novo contador nos postes no bairro Canaranas. No segundo dia eles continuaram resistindo o novo sistema no Cidade Nova 2, e hoje eles estiveram na rua 192, no Núcelo 16. “Se estamos protestando é porque não aguentamos mais ficar quietos com essa cobrança abusiva na conta de nós consumidores. Enquanto tivermos força de resistir a essa medição, continuaremos nos manifestando”, disse um dos moradores. Segundo o grupo, a Amazona Energia não mandará nenhum funcionário para fazer a instalação do novo medidor essa semana.

