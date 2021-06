CV ataca comitê do Capitão Carpê em Manaus e deixa recado ousado

Manaus/AM - Um local que funcionava como comitê do vereador Carpê Andrade foi atacado por membros do CV, na manhã desta segunda-feira (7), no bairro Compensa, na Zona Oeste. Um carro foi incendiado e um bilhete com ofensas e ameaças ao policial foi deixado no local.

A mensagem dizia: "Sabemos que aqui é o comitê do tal Carpê Andrade que fica falando me*** em rede social e sabemos que mora um verme aí nessa po***. Vocês não vão ter paz nesse bairro".

Os moradores do imóvel contaram que dois homens surgiram com galões de combustível, abriram o portão e atearam fogo no carro de outro tenente da PM que reside no endereço.

As chamas ainda passaram para as paredes da residência, mas foram contidas por vizinhos. Desde o sábado (6), a Compensa tem sido um dos principais palcos de incêndios e ataques da organização criminosa.

Bancos, carros, avenida e até UBSs já foram incendiadas em vários pontos da área.

