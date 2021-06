Adolescente de 14 anos morre após ter casa metralhada em Manaus

Segundo informações de moradores do local, o adolescente tem transtorno mental, e estava em casa quando bandidos invadiram o beco. Tentando fugir da morte, após ter a casa metralhada, ele acabou se jogando no igarapé, porém, já havia sido atingido e morreu.

Manaus/AM - Um adolescente de 14 anos, identificado apenas como Josué, morreu na madrugada desta segunda-feira (7), após criminosos invadirem o beco São Raimundo, no bairro do Crespo, Zona Sul de Manaus.

