Ataque de facção deixa Centro de Treinamento do Detran em chamas

Por volta das 00h15, eles depredaram a saída do local e atiraram garrafas com combustível, incendiando a área logo em seguida.

Incêndio no Centro de Treinamento do Detran assusta populares pic.twitter.com/S6iglvbzy5

Manaus/AM - O Complexo de Exame de Direção Veicular do Detran, situado no bairro Colônia Terra Nova, foi alvo dos criminosos do Comando Vermelho na madrugada desta segunda-feira (7).

