Pânico toma conta e terminais de ônibus amanhecem vazios em Manaus

A motivação da ausência de usuários do transporte público ocorre após anúncio do Sinetram, de que apenas durante a tarde, os ônibus poderão voltar a circular. Ainda segundo o órgão, que teve sua sede depredada na noite de domingo (6), é uma forma de evitar mais incêndios ao transporte público , já que membros da facção Comando Vermelho atearam fogos vários veículos desde a noite de sábado (5), como forma de vingança pela morte de um dos seus membros, conhecido como 'Dadinho'.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.