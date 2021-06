Criminosos da CV ateiam fogo em barricada e bloqueiam avenida de Manaus

A polícia foi chamada e apagou as chamas, mas não conseguiu prender nenhum suspeito. Moradores ficaram assustados e se trancaram nas casas com medo de novo ataque.

Um grupo montou um bloqueio com pedaços de madeira e pneus e atearam fogo no meio da avenida Vicente Cruz.

Manaus/AM - Criminosos do Comando Vermelho voltaram a aterrorizar a população e desafiar a polícia na madrugada desta terça-feira (8), com um novo incêndio, desta vez, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste.

