Condomínio pede afastamento de casal que agrediu babá e atirou em advogado em Manaus

Manaus/AM - O Condomínio Life Ponta Negra informou que irá pedir o afastamento de Jussana de Oliveira Machado e do investigador da Polícia Civil Raimundo Nonato Machado, após a agressão contra uma babá e o advogado Ygor Menezes Colares, em Manaus.

Segundo o condomínio, as mulheres realizaram reclamações uma da outra antes da agressão. "Há um mês e meio atrás os moradores de duas unidades vizinha do condomínio procuraram a administração para reclamar uma da outra. Até então, as reclamações tratavam-se de ofensas verbais, praticadas por moradores de uma unidade e por uma prestadora de serviço de outra unidade", diz a nota.

Conforme o condomínio, houve uma confusão entre os moradores das duas unidades no dia 13 de julho deste ano, momento em que "se ofenderam de forma verbal mutuamente, o que culminou em uma reunião realizada na administração do condomínio, no dia 17/07/2023, na qual tentou-se a mediação do conflito, quando então os envolvidos se explicaram, entenderam o posicionamento uns dos outros e se comprometeram a conviver respeitosa e pacificamente, adotando, cada qual, medidas para evitar novas reclamações".

Apesar das medidas, os envolvidos voltaram a se desentender, resultando na agressão contra Ygor e a babá de seu filho, no estacionamento do condomínio. O advogado também levou um tiro efetuado por Jussana, que atingiu a panturrilha esquerda.

Devido a situação, o condomínio pediu o afastamento do casal. "Não resta outra alternativa a não ser se socorrer do poder judiciário para que os moradores agressores sejam liminarmente afastados do convívio social no âmbito do condomínio até decisão judicial definitiva, que será requerida após a realização da assembleia agendada para dia 31.08.2023", finalizou.

