Policial Civil agride e esposa atira em advogado durante briga na Ponta Negra; vídeo

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que o caso foi registrado no 19º DIP e que instaurou um Inquérito Policial para apurar a situação.

Manaus/AM - O advogado Ygor Menezes Colares, 35, foi agredido pelo investigador da Polícia Civil Raimundo Nonato e baleado pela esposa dele, Juçana Machado, na noite de sexta-feira (18), enquanto tentava defender a babá que era agredida no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, zona oeste.

