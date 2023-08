Justiça manda prender policial que entregou arma para mulher atirar em advogado em Manaus

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas determinou a prisão preventiva do policial civil Raimundo Nonato, na noite deste sábado (19), por participação na tentativa de homicídio contra o advogado Ygor Colares. O agente entregou à esposa Jussana Machado a arma usada por ela para tirar em Ygor.

"Nos autos se verifica que o agente participou diretamente do crime de tentativa de homicídio contra a vítima e sua babá, ao entregar a sua arma para a sua esposa, que não conseguiu consumar o crime, pois o seu braço foi empurrado, momento em que acionou o gatilho da arma", apontou o juiz plantonista Alcides Filho.

Conforme o magistrado, o agente já chegou a ser demitido da Polícia Civil via Processo Administrativo em 2010 e se envolveu em outras confusões com vizinhos. A decisão acolheu o pedido do Ministério Público, que também questionou o motivo da Polícia Civil não ter realizado a prisão em flagrante do agente no momento em que a mulher foi presa.

Raimundo Nonato é considerado foragido.

A mulher dele, Juçana Machado, foi presa em flagrante e a Justiça confirmou a prisão preventiva mais cedo. O Ministério Público emitiu um despacho questionado o motivo da Polícia Civil não ter flagranteado também o policial, uma vez que ele entregou a sua arma para a esposa atirar no advogado.

O crime ocorreu após Juçana agredir a babá que é funcionária do advogado no estacionamento de um condomínio na Ponta Negra. O policial incentivou a mulher a agredir a babá, com quem tinha desavenças, e o advogado tentou apartar. Ygor acabou sendo agredido pelo policial, que entregou a arma para a mulher atirar. O homem foi atingido na panturrilha.

VEJA TAMBÉM:

- Policial Civil incentiva esposa a espancar babá em condomínio na Ponta Negra; vídeo

- Policial Civil agride e esposa atira em advogado durante briga na Ponta Negra; vídeo

- Esposa de Policial Civil que agrediu babá e atirou em advogado é presa em Manaus

- Esposa de policial tem prisão preventiva decretada em Manaus

- Briga pode ter sido motivada por fofoca

- MP questiona por que Polícia Civil não prendeu policial que deu arma para esposa atirar em advogado