Esposa de policial que atirou em advogado e agrediu babá tem prisão preventiva decretada em Manaus

Manaus/AM - Jussana de Oliveira Machado teve prisão em flagrante convertida para preventiva, conforme decisão da Juíza de Direito Eulinete Melo Tribuzy. A mulher foi filmada agredindo uma babá e atirando no advogado Ygor de Menezes Colares junto com o marido, durante uma briga no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

Jussana passou por audiência de custódia neste sábado (19), e teve sua prisão preventiva decretada. "Os apurados em sede inquisitorial devem ser examinados preliminarmente, visto que a conduta do indiciado e demais fatores serão aferidos por meio de circunstâncias objetivas, a ocorrer durante a fase de instrução criminal e não neste momento, pois do contrário haveria prejulgamento, com incursão indevida no mérito. Contudo, a partir de uma cognição sumária dos fatos colacionados, até o momento, é necessário destacar que há indícios suficientes de autoria do fato delituoso e prova da materialidade", diz a decisão da juíza.

A mulher, que é esposa do Policial Civil Raimundo Nonato Machado, foi presa por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.