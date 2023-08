Advogado baleado por esposa de policial em Manaus diz que babá estava sendo ameaçada pelo casal

Ygor afirma que claramente, a intenção de Jussana foi matá-lo e que o tiro só não foi fatal porque alguém empurrou o braço da mulher no momento do disparo.

Ygor estava no apartamento e viu a confusão da varanda de casa. Ao perceber que a babá estava sendo espancada por Jussana, eles desceu correndo e tentou tirar Cláudia do local, mas assim que se aproximou foi agarrado e agredido pelo policial.

Contudo, o casal não respeitou o acordo e partiu para cima da babá no momento em que ela estava no estacionamento na última sexta-feira.

O patrão orientou que a babá evitasse contato e qualquer tipo de conversa sobre o casal, mas mesmo assim, Jussana passou a agredir verbalmente e ameaçar Cláudia sempre que a via no condomínio. As agressões ocorreram, inclusive, na frente do filho de Ygor, de apenas 2 anos.

A suspeita e o marido chegaram a procurar Ygor semanas antes e exigiram que ele demitisse a funcionária. Em entrevista à uma emissora de TV local na manhã desta segunda-feira (21), Ygor relata que conversou com Cláudia, que negou as acusações.

Segundo o advogado e patrão de Cláudia, Ygor Colares, 35, Jussana teria se desentendido com a babá e a acusado de difamá-la no condomínio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.