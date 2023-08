CMM vai retirar medalha de honra concedida a policial que agrediu advogado em Manaus

A mulher atirou em Ygor com a arma de Raimundo durante as agressões. Segundo a polícia, foi o próprio investigador quem entregou a arma para Jussana ferir o advogado. Confira a nota completa:

Caio André também ressaltou que os vereadores da casa não compactuam com atos de violência e prestou apoio ao advogado Ygor Menezes Colares e a babá vítimas do policial civil e da esposa dele, Jussana Machado.

