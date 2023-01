Causa de explosão em clube de tiro em Manaus é investigada; corpos começam a ser removidos

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros atualizou na tarde deste domingo (15), as informações sobre a explosão no Clube de Tiro Ponta Negra, que deixou 4 mortos e um gravemente ferido na manhã deste domingo (15).

Segundo o CBAM, dos quatro mortos, dois corpos do sexo masculino já estão na sede do IML para a realização dos exames necessários, e os outros dois em processo de remoção. Os corpos ainda não foram liberados em virtude do estado pós explosão. Em casos como esse, somente após examinar os corpos, a perícia médico legal indicará qual o método mais adequado para a identificação científica.

O Secretário de Segurança, Carlos Alberto Mansur, esteve no local acompanhando os trabalhos das forças de segurança e neste momento a Polícia Civil do Amazonas está em diligência, juntamente com os demais órgãos responsáveis para investigar a causa da explosão.