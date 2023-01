Veja como ficou clube de tiros após explosão que matou 4 pessoas em Manaus

As imagens mostram o local consumido pelo fogo e muita fumaça escura. Os bombeiros tiveram dificuldades de conseguir acessar o espaço e resgatar as vítimas.

Manaus/AM – Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram como ficou a área onde houve uma explosão dentro do Clube de Tiros Ponta Negra que matou os donos do estabelecimento, dois funcionários e deixou um quinto homem com 90% do corpo queimado na manhã de hoje (15).

