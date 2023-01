Donos de clube de tiros estão entre mortos na explosão em Manaus; Confira os nomes das vítimas

Outro homem chamado Maikson Alves Cristovan, 30 anos, teve 90% do corpo queimado, mas sobreviveu e está internado no Hospital 28 de Agosto.

Manaus/AM - Nardier Pinheiro de Araújo e Ursula Rodrigues Macedo de Araújo, donos do Clube de Tiros Ponta Negra, estão entre os mortos da explosão que vitimou cinco pessoas na manhã desse domingo (15), no estabelecimento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.