Explosão em clube de tiros na Ponta Negra deixa 4 pessoas gravemente feridas

Manaus/AM – Uma explosão em um clube de tiros deixou ao menos quatro pessoas gravemente feridas na manhã deste domingo (15), no Clube de Tiros Ponta Negra, localizado na Avenida Liberalina Loureiro, bairro Ponta Negra, na zona oeste.

Explosão em clube de tiros na Ponta Negra deixa 4 feridos em Manaus pic.twitter.com/KFmSJm6x5G — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 15, 2023

A informação preliminar é de que um transformador de energia, explodiu no subsolo do clube de tiro, onde estavam as vítimas que são funcionários do estabelecimento.

Várias ambulâncias do Samu e viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e os feridos estão sendo levados para o Hospital 28 de Agosto, em Adrianópolis. Mais informações em instantes.