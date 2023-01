Sobrevivente de explosão em clube de tiro passa por cirurgia em Manaus

Manaus/AM - Maikson Alves Cristovan, 30 anos, que teve mais 90% do corpo queimado durante explosão ocorrida na manhã deste domingo (15), no Clube de Tiro Ponta Negra, passou por procedimento cirúrgico na tarde de hoje, no Hospital e Pronto Socorrol 28 de Agosto, onde está internado. Não foi especificado o tipo de procedimento ao qual a vítima foi submetida.

Até o momento, Maikson é o único sobrevivente identificado na explosão. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas continua a atuar na ocorrência e busca por mais possíveis vítimas no local.

A explosão no Clube de Tiro Ponta Negra deixou 4 mortos, os donos do local e funcionários foram identificados como as vítimas da tragédia. A Polícia Civil deve investigar o caso.